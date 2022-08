Il portiere è sempre più vicino allo Spezia. C'è accordo tra il giocatore, il club ligure e lo stesso presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Si tratta di intese da mettere per iscritto ma comunque in via di definizione. Meret andrebbe allo Spezia in prestito. il club ligure aveva sondato il terreno per Dragowski ma le richieste troppo alte della Fiorentina hanno frenato questa trattativa

E' sempre più probabile l'addio di Alex Meret al Napoli almeno per quanto riguarda la prossima stagione. Il portiere, che non aveva fatto mistero di poter cambiare area per avere maggiore continuità, è sempre più vicino allo Spezia. C'è accordo verbale tra il calciatore e il club ligure così come c'è intesa tra Aurelio De Laurentiis e lo Spezia. Si tratta di accordi verbali da mettere per iscritto. Il portiere verrebbe ceduto in prestito allo Spezia dopo aver prolungato il contratto con il Napoli.

Provedel sempre più verso la Lazio

Dopo aver sondato il terreno per Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina, e dopo aver registrato le difficoltà nel chiudere l'operazione a causa delle richieste troppo elevate del club viola, lo Spezia ha virato su Meret. La chiusura di questa trattativa spingerebbe ancora di più Ivan Provedel alla Lazio anche se, in questo caso, tra domanda e offerta c'è ancora un piccolo gap economico da limare e non si sono registrati passi in avanti per questa trattativa nelle ultime ore.