Torino, l'Atalanta blocca la cessione di Miranchuk

Tutto fermo tra Torino e Atalanta per l'arrivo in granata di Aleksej Miranchuk: i nerazzurri, infatti, hanno bloccato la cessione del trequartista russo dopo aver trovato già l'accordo con il club di Cairo. L'arrivo di Lookman, dunque, non sbloccherà la partenza del calciatore

Si è bloccata la trattativa tra l'Atalanta e il Torino per la cessione di Aleksej Miranchuk. Il trequartista russo, infatti, aspettava l'ok dal club nerazzurro per sostenere le visite mediche con i granata, dopo aver trovato l'accordo per il suo trasferimento sotto la Mole in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Ok che non è mai arrivato, con Miranchuk che per il momento resta a disposizione di Gasperini.