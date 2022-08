Si stanno superando gli ultimi ostacoli tra la Roma e il Paris Saint Germain per l'arrivo nella Capitale di Georginio Wijnaldum: la trattativa è ormai in discesa, l'obiettivo delle prossime ore è quello di chiudere definitivamente l'accordo tra i due club per l'arrivo in prestito del centrocampista olandese. Il giocatore, dal canto suo, ha già da diversi giorni dato l'ok per il trasferimento in giallorosso ed è pronto per mettersi a disposizione di José Mourinho.