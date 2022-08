Bologna, incontro con gli agenti di Shomurodov

Nella giornata di martedì c'è stato un incontro a Bologna tra il club e l'entourage dell'attaccante. Resta forte l'interesse dei rossoblù per l'uzbeko, nei prossimi giorni si proverà a trovare l'accordo con la Roma per la formula del trasferimento: i giallorossi vogliono cederlo solo con obbligo di riscatto

Resta forte l'interesse del Bologna nei confronti di Eldor Shomurodov. Nella giornata di martedì c'è stato un incontro nel capoluogo emiliano tra il club rossoblù e l'entourage dell'attaccante uzbeko. Nei prossimi giorni si capirà come provare a convincere la Roma sulla formula del trasferimento: i giallorossi vogliono cedere Shomurodov solo in prestito con obbligo di riscatto, con il Bologna che proverà a legare l'obbligo a condizioni importanti e non sicure, come i gol e gli assist realizzati dal calciatore nella prossima stagione.