Il club spagnolo è in pressing per convincere il Matador, cercato nelle scorse settimane anche da Monza e Salernitana: l'attaccante, svincolato dopo la fine del contratto col Manchester United, si sta allenando in Uruguay

La carriera di Edinson Cavani potrebbe ripartire dalla Liga. Dopo le esperienze in Serie A con Palermo e Napoli, Ligue1 con il Paris Saint-Germain e Premier League con la maglia del Manchester United, il 35enne attaccante uruguaiano – svincolato dopo la fine del contratto con i Red Devils – è un obiettivo del Villarreal, che è in pressing per convincerlo ad accettare la proposta contrattuale presentata. Gli spagnoli infatti hanno fretta di chiudere per evitare che al Matador arrivino altre proposte magari più allettanti: Cavani, intanto, si sta allenando in Uruguay così da farsi trovare pronto al momento della chiamata giusta, che potrebbe appunto essere proprio quella del Villarreal.