Il club francese ha definito l'operazione per l'arrivo del centrocampista giallorosso: trasferimento a titolo definitivo, con l'OM che verserà nelle casse giallorosse 11 milioni di base fissa più 4,5 di bonus. Il giocatore potrebbe partire per la Francia già nella giornata di giovedì

Jordan Veretout è pronto a lasciare la Roma. È fatta per il trasferimento del centrocampista francese all'Olympique Marsiglia: accordo trovato a titolo definitivo sulla base di 11 milioni di euro di parte fissa. I francesi, inoltre, verseranno nelle casse giallorosse 4,5 milioni di bonus: un milione alla quindicesima presenza e un altro milione alla trentesima, mentre gli altri 2,5 milioni arriveranno qualora l'OM dovesse centrare la qualificazione in Champions League.