Palermo, Corini sempre più vicino per la panchina

L'ex centrocampista e allenatore rosanero sta per vincere il ballottaggio con Luca D'Angelo per essere il successore di Silvio Baldini, che ha rassegnato le dimissioni a fine luglio. Per Corini si tratterebbe della seconda esperienza sulla panchina del Palermo

Il Palermo sta per sciogliere le riserve su chi sarà il nuovo allenatore dopo le dimissioni di Silvio Baldini, arrivate lo scorso 27 luglio. In pole position per sedere sulla panchina rosanero c'è Eugenio Corini che sta vincendo il ballottaggio con Luca D'Angelo, altro profilo studiato dal City Group. Nelle prossime ore verrà presa la decisione definitiva, con Corini che è sempre più vicino al ritorno in Sicilia .

Ritorno a Palermo per Corini

Per Corini si tratterà di un ritorno: infatti l'ex centrocampista classe '70 da calciatore ha indossato la maglia del Palermo per 4 campionati, dalla stagione 2003/04 (anno in cui conquistò la promozione in Serie A) alla 2006/07, realizzando 27 gol e 10 assist in 147 presenze. Corini, inoltre, ha già allenato il Palermo per 7 partite nella stagione 2016/17, ultimo anno del club rosanero in Serie A.