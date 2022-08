L'esterno offensivo serbo, che ha già un accordo di massima con la Juve, ha salutato i tifosi dell'Eintracht al termine della prima gara di Bundesliga (74' in campo per lui) persa per 6-1 contro il Bayern Monaco. Un segnale chiaro quello di Kostic che spinge per il trasferimento in bianconero: Juve al lavoro per limare le distanze (10 milioni l’offerta, 18 la richiesta) con il club tedesco

