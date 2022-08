I colori rossoneri nel presente e anche nel futuro . Tommaso Pobega , centrocampista classe 1999, rientrato al Milan dopo l’annata vissuta in prestito al Torino, ha rinnovato il contratto con il club campione d’Italia in carica. "AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Tommaso Pobega fino al 30 giugno 2027. Tommaso, classe 1999, cresciuto nel Settore Giovanile rossonero, continuerà la sua storia con il Milan", si legge nella nota ufficiale del club rossonero. Un rinnovo che testimonia la grande stima che Stefano Pioli e la società hanno nei confronti del ragazzo che resterà al Milan e avrà un ruolo importante nelle rotazioni che ha in mente l’allenatore rossonero in vista della prossima stagione.

Una carriera in crescendo

leggi anche

De Ketelaere si presenta: "Ronaldo il mio idolo"

Cresciuto nel settore giovanile rossonero, Pobega ha giocato in prestito alla Ternana in Serie C nella stagione 2017-2018, poi l’anno successivo è salito di categoria giocando in Serie B con il Pordenone, ultimo step prima del grande salto in Serie A dove ha giocato prima con lo Spezia (sei gol in 20 presenze), stagione 2020-2021, poi con il Torino nell’ultima annata che lo ha visto protagonista in 33 occasioni, con quattro gol e tre assist realizzati. Adesso il ritorno al Milan, che ha sempre mantenuto il controllo del cartellino, per restarci ora e in futuro, visto il rinnovo fino al 2027.