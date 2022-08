Spezia in chiusura per Dragowski: superato Meret

Il club bianconero è sempre più vicino al portiere della Fiorentina, che ha sorpassato nuovamente Meret che era in pole position. Il polacco dovrebbe arrivare in Liguria per 2 milioni più uno di bonus e il 50% della futura rivendita

Bartlomiej Dragowski è molto vicino a diventare il nuovo portiere dello Spezia. Il club bianconero, visti i tempi lunghi per arrivare a Meret (per il quale c'era l'accordo con il Napoli per il prestito), ha deciso di ritornare sul portiere polacco. Manca solo l'ok definitivo del club di Rocco Comisso, con il numero 69 della Fiorentina che si trasferirà in Liguria a titolo definitivo per 2 milioni di base fissa più uno di bonus e il 50% della futura rivendita.