Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Spezia, su Maggiore c'è la Salernitana

Giulio Maggiore potrebbe lasciare presto La Spezia. Dopo il caso in Coppa Italia (ha preferito non giocare dopo che Gotti aveva scelto di non dargli la fascia di capitano), il centrocampista può approdare alla Salernitana. I campani hanno offerto un quadriennale e Mazzocchi come contropartita nell'operazione. Le parti riflettono, ma c'è apertura.