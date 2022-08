Il capitano dei liguri non è sceso in campo contro il Como in Coppa Italia dopo che il club ha scelto di non dargli la fascia. Alla finestra c'è la Salernitana che gli ha offerto un quadriennale

Lo Spezia deve fare i conti con il caso Giulio Maggiore. Il centrocampista non è sceso in campo nella partita di Coppa Italia contro il Como e ha assistito alla sfida dalla tribuna. Tutto ruota attorno al ruolo di capitano e al futuro del giocatore, cresciuto calcisticamente con i bianconeri. Maggiore è sul mercato dall'inizio della sessione estiva, Gotti e la società non hanno voluto dargli la fascia di capitano e il giocatore ha preferito non scendere in campo. "Il fatto che Maggiore non ci fosse non è una scelta tecnica - ha spiegato l'allenatore nella conferenza post partita - C'è stata una discussione tra la società e l'entourage del giocatore e abbiamo preso questa decisione".