Spalletti: "Siamo incompleti, mi aspetto qualcosa"

L'allenatore azzurro dopo il pareggio contro l'Espanyol: "La squadra è incompleta, la dirigenza sa che va completata e stanno lavorando per questo. Non dipende solo da me, in questo progetto di ringiovanimento ci lavoro con grande entusiasmo. Aspettando, resto fiducioso"

NAPOLI-ESPANYOL 0-0, IL RACCONTO DEL MATCH