Biennale col Marsiglia: firma nel fine settimana

Chiusa l’avventura italiana, per Alexis Sanchez è pronto ad aprirsi un nuovo capitolo della sua carriera, quello che lo vedrà indossare la maglia dell’Olympique Marsiglia. L’accordo con il club francese è già stato trovato sulla base di un contratto biennale, ma per firme e ufficialità dell’inizio della sua avventura in Ligue 1 ci sarà da aspettare ancora qualche giorno a causa di alcune pratiche burocratiche legate al decreto crescita in Francia. L’attaccante cileno firmerà il contratto con il Marsiglia nel fine settimana.