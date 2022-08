Gasperini: "Non è l'Atalanta che mi aspettavo"

"Non è l'Atalanta che mi aspettavo. La società s'è impegnata, ma la sensazione è che il mercato si stia muovendo solo ora". Non usa giri di parole Gian Piero Gasperini per dare un giudizio sul mercato dell'Atalanta a pochi giorni dal debutto in campionato contro la Sampdoria. L'allenatore della Dea si aspetta qualche altro rinforzo, motivo per cui non si sbilancia sugli obiettivi da raggiungere: "Impossibile vedere quali obiettivi saranno alla nostra portata finché non si chiuderà questa sessione - spiega Gasperini, a margine della seduta di allenamento aperta ai tifosi -. Lo scopo è potenziarci, abbiamo rincorso giocatori anche importanti ma il mercato è bloccato quasi per tutti".