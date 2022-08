Fiorentina, aumenta la fiducia per Lo Celso

Il giocatore ha un accordo con il Villarreal, ma gli spagnoli non possono chiudere l'operazione, fermati dalle regole del fair-play finanziario della Liga. Intanto si complica il trasferimento di Dragowski in Liguria e Biraghi piace al Nottingham Forrest

Cresce la speranza della Fiorentina per Giovani Lo Celso . Nonostante il centrocampista abbia un accordo con il Villarreal , il club spagnolo non può al momento chiudere l'operazione, fermato dalle regole del fair-play finanziario della Liga. Uno scenario che rilancia le possibilità della viola che ora spera di chiudere l'operazione con il Tottenham. L'offerta della Fiorentina è un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto da 20 milioni .

Intanto rischia di complicarsi il passaggio di Dragowski allo Spezia. La Fiorentina, infatti, ha chiesto al giocatore di rinunciare ad alcune settimane di stipendio. Il portiere, però, si è opposto. Una situazione in stand-by, tanto che Dragowski dovrebbe tornare a Firenze. In questo contesto lo Spezia potrebbe pensare nuovamente su Meret .

Il Nottingham su Biraghi

Sempre in uscita c'è l'interesse del Nottingham Forest per Cristiano Biraghi. Non c'è un'offerta scritta del club inglese, che negli ultimi giorni si è fatto avanti con l'Atalanta per Freuler, ma l'interesse per l'esterno viola è concreto.