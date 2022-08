Una nuova pretendente europea per Cesare Casadei. Dopo il Chelsea, che si è interessato al centrocampista della Primavera dell’Inter, ora per il classe 2003 che non ha ancora esordito in Serie A si è fatto avanti anche il Nizza. Il club francese ha presentato un’offerta superiore a quella dei Blues. Dopo l’acquisto di Mattia Viti dall’Empoli, il Nizza continua dunque a guardare in Italia per rinforzarsi. E il profilo di Casadei piace molto ai dirigenti francesi che vorrebbero portarlo subito in Ligue 1. Per dare a Lucien Favre, appena tornato sulla panchina rossonera, un talento di grande prospettiva.