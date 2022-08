Se gli azzurri decideranno di acquistare un centrocampista, nella lista di Giuntoli c'è il francese di proprietà del Tottenham. Grandi manovre in attacco: con Petagna al Monza, si avvicina Simeone. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto

In attesa di sviluppi sulla trattativa con il Paris Saint Germain per la cessione di Fabian Ruiz, il Napoli si sta muovendo per eventuali rinforzi a centrocampo. Nel caso in cui gli azzurri decidano di acquistare un giocatore in quel reparto, nella lista di Giuntoli c'è anche Tanguy Ndombele . Il centrocampista francese, di proprietà del Tottenham, è l'ultima idea del Napoli. Classe 1996, reduce dal prestito al Lione, ha un contratto con gli Spurs fino al 30 giugno 2025.

Simeone è più vicino

Proseguono, intanto, le grandi manovre del Napoli in attacco. Con Petagna pronto a vestire la maglia del Monza (operazione in prestito a 2,5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 10 mln e bonus da 1,5 per un totale di 14 milioni di euro), gli azzurri stanno lavorando per Giovanni Simeone del Verona. Trattativa in via di definizione sulla base di un prestito oneroso a 3,5 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.