Il Torino si muove per la trequarti: il club granata ha definito con il West Ham per l'arrivo di Nikola Vlasic , centrocampista serbo classe '97. Operazione chiusa in prestito con opzione per il riscatto fissato a 15 milioni , con il club di Cairo che coprirà l'intero stipendio del calciatore ( 2,5 milioni di euro ). Intanto, dopo qualche giorno di stallo, si sta sbloccando con l'Atalanta la trattativa che porterebbe Miranchuk alla corte di Juric.

I numeri di Nikola Vlasic

Dopo l'esperienza in Croazia con l'Hajduk Spalato, Vlasic è arrivato per la prima volta in Premier League nella stagione 2017/18, nella quale ha collezionato 2 gol e 1 assist in 20 presenze con l'Everton. Al termine della stagione, però, il trequartista ha lasciato subito l'Inghilterra per andare in Russia al Cska Mosca, squadra con cui ha giocato per tre stagioni realizzando 33 gol e 21 assist in 108 presenze. Nella scorsa estate il trasferimento al West Ham: con il club londinese ha concluso la stagione realizzando 1 gol e 2 assist in 31 presenze.