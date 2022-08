Salernitana, Candreva a un passo: c'è l'intesa

Antonio Candreva è vicino alla Salernitana. I granata vedono il traguardo nell'operazione imbastita negli ultimi giorni. Dopo il via libera della Sampdoria, club che detiene il cartellino di Candreva, è arrivato anche l'ok al trasferimento da parte del giocatore. Pronto per lui un contratto di un anno con opzione di altri due anni in caso di salvezza. Un rinforzo d'esperienza per la Salernitana, pronta ad assicurarsi un giocatore con 432 presenze in Serie A.