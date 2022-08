L'Inter deve ancora aggiungere un tassello nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi: un difensore. I nerazzurri stanno lavorando su due piste, ma la scelta dipenderà dalla disponibilità economica per acquistare il rinforzo. Se l'Inter avrà un piccolo budget da investire, allorra verrà fatto un nuovo tentativo per Manuel Akanji, svizzero del Borussia Dortmund in scadenza di contratto. L'alternativa low cost potrebbe essere sempre Francesco Acerbi, giocatore che Inzaghi conosce bene e in uscita dalla Lazio.