Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Milenkovic

Serie A

Mancano pochi giorni all'inizio della stagione, con il mercato ancora nel vivo. Giroud out contro l'Udinese, al suo posto in campo Rebic. La Juventus passa dal 3-5-2 al 4-4-2: fuori Miretti, dentro De Sciglio come terzino sinistro. Inter con Brozovic in dubbio e i ballottaggi sugli esterni. Queste le probabili formazioni delle 20 squadre di Serie A per la prima giornata di campionato