Quella di Kostic non è l'unica trattativa tra la Juventus e l’Eintracht. Il club tedesco è a un passo dal portare Luca Pellegrini in Germania con la formula del prestito. Nei giorni scorsi questa cessione sembrava legata all’affare Kostic, ma è sorto qualche problema legato all’ingaggio di Pellegrini, ritenuto troppo alto dal club di Francoforte. Ecco allora che le due operazioni si sono definitivamente slegate: Kostic è stato acquistato dalla Juventus per 16-17 milioni di euro (bonus inclusi), mentre l’affare Pellegrini ha preso adesso quota con la formula del prestito. L’operazione è in via di chiusura, anche perché i due club hanno da poco lavorato con successo per un affare importante come quello di Kostic, quindi il terreno è ancora fertile per nuovi sviluppi. Restano da limare gli ultimi dettagli, che non sembrano però costituire un problema: venerdì 12 agosto il difensore volerà in Germania per svolgere le visite mediche e firmare poi eventualmente il contratto che lo legherà in prestito all'Eintracht.