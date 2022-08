La società Viola vuole regalare un centrocampista a Italiano e l'albanese è in pole: nella trattativa potrebbe rientrare Zurkowski, che lascerebbe Firenze per tornare a Empoli (dove ha giocato nell'ultima stagione)

Nedim Bajrami è il primo nome per il centrocampo in casa Fiorentina. Sfumato Giovani Lo Celso, tornato al Villarreal, l'albanese dell'Empoli è tornato in cima alla lista dei desideri di Vincenzo Italiano e della società Viola. Il club di Commisso potrebbe inserire nella trattativa il polacco Szymon Zurkowski, che farebbe dunque ritorno a Empoli dopo l'ultima (positiva) stagione. Bajrami e Zurkowski, due ex compagni di squadra dai destini incrociati sull'asse Firenze-Empoli.

I numeri di Bajrami e Zurkowski nel 2021-22

Bajrami e Zurkowski sono stati due dei protagonisti dell'ottima stagione dell'Empoli nel 2021-22, un'annata culminata con una tranquilla salvezza per la squadra allora allenata da Andreazzoli. L'albanese nato in Svizzera ha segnato 6 gol e servito 7 assist; il polacco, tornato a Firenze dal prestito, ha realizzato 6 reti e servito 3 assist nel massimo campionato. Adesso il destino di Szymon potrebbe essere di nuovo a Empoli, quello di Nedim a Firenze per una nuova avventura.