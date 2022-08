Accordo totale tra i due club che lunedì si sfideranno nella prima di campionato: il Cholito si trasferisce in azzurro in prestito oneroso (3.5 milioni) con diritto di riscatto - pronto a trasformarsi in obbligo a determinate condizioni - fissato a 12 milioni di euro più bonus. Nelle prossime ore le visite mediche

In attesa di definire l'operazione Raspadori con il Sassuolo, il Napoli ha chiuso per l'arrivo di un nuovo attaccante. Nella prossima stagione, infatti, Giovanni Simeone vestirà la maglia azzurra dopo che è stato raggiunto l’accordo totale con il Verona: operazione in prestito oneroso, 3.5 milioni di euro, con diritto di riscatto – pronto a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni – fissato a 12 milioni di euro più bonus. Le condizioni affinché il diritto di riscatto si trasformi in obbligo sono legate a due di queste opzioni: qualificazione in Champions, gol e presenze. Condizioni dunque non scontate, ma nemmeno così difficili da raggiungere.