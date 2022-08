I blaugrana sono riusciti a registrare in tempo per il debutto stagionale i nuovi acquisti Kessié, Lewandowski, Christensen e Raphinha, oltre ai rinnovi di Dembelé e Sergi Roberto, grazie alla vendita del 24,5% dei Barça Studios per 100 milioni di euro. Manca da regolarizzare solo il contratto di Koundé per cui servirà far cassa: tra gli indiziati c'è Depay, vicino alla Juve

Xavi può star sereno. Questa sera, in occasione del debutto ufficiale in campionato del Barça contro il Rayo Vallecano, avrà a disposizione (quasi) tutti i colpi messi a segno dal club in questa ricca campagna acquisti estiva. I blaugrana, infatti, sono riusciti a registrare i contratti dei nuovi arrivi: Kessié, Lewandowski, Christensen, Raphinha e i due rinnovi di Dembelé e Sergi Roberto. Ciò è stato possibile grazie alla vendita del 24,5% dei Barça Studios (dopo aver già ceduto la stessa quota a Socios) alla società Orpheus Media per 100 milioni di euro. I catalani, grazie all'attivazione della cosiddetta "quarta leva", sono riusciti così a regolarizzare gli acquisti con la regola della Liga che permette, per ogni euro incassato, di spendere un altro.

Koundé resta in attesa, lo può sbloccare... Depay alla Juve

Dembelé e Sergi Roberto, che hanno rinnovato i contratti in scadenza, non compaiono ancora nella rosa del Barcellona sul sito ufficiale solo per una questione puramente informatica, visto che tecnicamente facevano già parte del club nelle passate stagioni (Gavi, invece, è al momento inserito nella formazione del settore giovanile), ma un'assenza c'è: è quella di Jules Koundé, comprato per 50 milioni dal Siviglia. Il difensore è l'unico dei nuovi acquisti ancora non registrato. Arrivando da un infortunio, i blaugrana non hanno fretta di tesserarlo per il debutto in Liga ma avranno bisogno ancora di far cassa per poterlo registrare ufficialmente. La soluzione sarà quella di ridurre il monte ingaggi con le partenze di Depay (vicino alla Juve), oltre che Braithwaite, Umtiti, Dest e la coppia De Jong-Aubameyang, molto ambita in Premier League.