La nuova offerta dei bianconeri avvicina sempre più l'arrivo dell'attaccante, in procinto di svincolarsi dal Barcellona. Capitolo Rabiot: nell'incontro avuto a Torino tra il ds dello United e la madre-agente del centrocampista si è discusso dell'ingaggio e della durata del contratto: la trattativa va avanti a piccoli passi. Se parte il francese, l'obiettivo primario è Paredes

La Juve si avvicina sensibilmente a Memphis Depay, primo nome nella lista attaccanti dei bianconeri in vista della prossima stagione. La società torinese ha aumentato l’offerta relativa all’ingaggio dell’olandese classe 1994, che intanto si sta svincolando dal Barcellona dove è chiuso per via dell’importante concorrenza – da Lewandowski e Aubameyang in giù. Depay, arrivato in blaugrana lo scorso anno da svincolato, è pronto dunque a tornare libero sul mercato: la nuova proposta economica della Juve ha avvicinato le parti, tanto che si sta arrivando verso un accordo che comunque dovrà ancora essere formalizzato. La Juve, ricordiamo, aveva già cercato Depay lo scorso gennaio, quando Morata sembrava in procinto di cambiare maglia. Ora, dopo il mancato riscatto dello spagnolo dall’Atletico Madrid, è proprio Depay l’obiettivo principale del mercato bianconero visto che ha Juve ha come priorità quella di inserire in rosa un nuovo attaccante capace di giocare anche con Vlahovic e non solo come alternativa al serbo.

United-Rabiot, si cerca l'accordo: la trattativa prosegue Un faccia a faccia per provare a convincere Adrien Rabiot ad accettare la corte del Manchester United. Il direttore sportivo dei Red Devils, John Murtough, ha incontrato a Torino la signora Veronique, madre del centrocampista francese della Juventus, obiettivo per il centrocampo degli inglesi. Ripartito dopo qualche ora dall’aeroporto di Caselle, il dirigente del Manchester United non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti: da quanto filtra, però, nel colloquio avuto si è discusso dell'ingaggio che lo United è pronto a offrire a Rabiot e sulla durata del contratto. Segnale di come la trattativa va avanti a piccoli passi e le parti sono al lavoro per cercare di trovare un accordo che accontenti tutti. I Red Devils, dunque, stanno provando a convincere la madre-agente di Rabiot sulla bontà del loro progetto: tra i due club invece c’è già una base d’intesa per il cartellino del giocatore per una cifra tra i 17 e 18 milioni di euro.

Se parte Rabiot, l'obiettivo è Paredes approfondimento Assist per Vlahovic: Kostic-Di Maria tra i top In caso di cessione di Rabiot al Manchester United, l’idea più forte per il centrocampo bianconero rimane Leandro Paredes: il Paris Saint-Germain chiede 25 milioni per il cartellino dell’argentino, la Juve può arrivare a 15 anche se preferirebbe avere il calciatore in prestito e ha già fatto questa proposta all’agente del giocatore. L’ex Roma ed Empoli – che non è tra gli esuberi del Paris Saint-Germain – ha già dato la sua disponibilità a far ritorno in Italia, accettando la corte della Juventus.