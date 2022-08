Brusca frenata in casa Juventus per la trattativa con il Manchester United per la cessione di Adrien Rabiot. Richieste alte del giocatore che non è troppo convinto della destinazione. Uno stop definitivo potrebbe compromettere anche l'arrivo in bianconero di Paredes anche se il Psg ha aperto a un possibile prestito. In attacco si attende che l'olandese Depay si liberi dal Barcellona