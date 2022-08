Raspadori, stallo nella trattativa Napoli-Sassuolo

Tutto fermo o quasi fra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori. L'attaccante neroverde è l'oggetto del desiderio di Luciano Spalletti per completare con le sue caratteristiche il reparto d'attacco partenopeo che già a Verona nell'esordio in campionato ha dato dimostrazione delle sue potenzialità. Nel pre partita di Juventus-Sassuolo il direttore generale Carnevali a Sky aveva fatto intendere che in un modo o nell'altro si deve arrivare ad una conclusione in tempi rapidi. Ma al momento resta una situazione di stallo. Non c’è intesa tra club nonostante l’ultimo rilancio del club partenopeo da 29 milioni più bonus che ancora non soddisfa i neroverdi – che vogliono sempre 30 milioni + 5 di bonus (di cui almeno la metà facilmente raggiungibile). Nonostante la distanza diminuita nei giorni scorsi non ci sono stati nuovi contatti e l’accordo non è vicino