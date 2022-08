Il centrocampista classe 2003 vola a Londra dove lo attendono per le visite mediche (in programma giovedì) e la firma sul contratto: "Sono molto emozionato, ma prontissimo a iniziare", le sue parole prima della partenza. All'Inter andranno 15 milioni di euro più 5 di bonus

T-shirt, zainetto, sorrisi e tanta emozione: Cesare Casadei si appresta a iniziare ufficialmente la sua nuova avventura al Chelsea, club che per strapparlo all’Inter verserà nelle casse nerazzurre 15 milioni di euro più altri 5 di bonus. "Sì, sono molto emozionato. Ma sono prontissimo a iniziare", le sue parole poco prima della partenza in direzione Londra, dove lo attendono per le visite mediche – programmate per la giornata di giovedì – che precederanno la firma sul contratto con i Blues. Chelsea che ha deciso di puntare forte sul giovane centrocampista classe 2003, capitano e stella della Primavera dell’Inter nell’ultima stagione, che non ha mai fatto l’esordio in Serie A.