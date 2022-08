La trattativa tra Juve e Barcellona per l'attaccante olandese prosegue a oltranza e si potrebbe presto arrivare alla stretta finale: i bianconeri, per facilitare l'uscita di Depay dai blaugrana senza alcun indennizzo, sconteranno al club spagnolo dei bonus legati alle presenze future di Pjanic. Intanto l'agente del giocatore ha già incontrato la Juve, ma per l'accordo totale ballano ancora dei dettagli su ingaggio e bonus