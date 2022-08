Nell'operazione Casadei i nerazzurri hanno chiesto al Chelsea il difensore classe 1999: i Blues però non aprono alla cessione in prestito. Si insiste con la Lazio per Acerbi e arrivano i primi segnali di apertura del club biancoceleste al prestito. Nessuna nuova offerta del Psg per Skriniar

La Lazio apre al prestito di Acerbi

leggi anche

Inter, con lo Spezia Dimarco possibile titolare

In attesa di capire se il Chelsea ammorbidirà la propria posizione su Chalobah, i nerazzurri continuano a tenere vivi i contatti con la Lazio per Francesco Acerbi – nome da tempo sulla lista Inter insieme a Manuel Akanji del Borussia Dortmund – e dal club biancoceleste nelle ultime ore sono arrivati i primi segnali di apertura al prestito. Formula questa che rende l’operazione alla portata, visto che per ora i nerazzurri non sembrano intenzioni a un investimento in difesa se non in prestito: toccherà adesso proprio all’Inter decidere se affondare o meno il colpo. Non trovano invece conferme le voci a riguardo la nuova offerta presentata dal Psg per Milan Skriniar: al momento infatti il club francese non è tornato alla carica per il difensore slovacco, trattato senza successo nelle scorse settimane.