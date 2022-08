Cengiz Under all' Atalanta e Ruslan Malinovskyi al Marsiglia . È questo lo scenario di mercato che si sta profilando nelle ultime ore, con i due club che stanno lavorando a uno scambio che riporterebbe in Italia il turco e che farebbe fare il percorso inverso al giocatore ucraino. La trattativa non è vicina alla chiusura ma c'è la volontà da parte di entrambi i club di arrivare alla conclusione , con l'operazione potrebbe essere chiusa a titolo definitivo .

La moglie di Malinovskyi: "Se non può rimanere deve cercare altre soluzioni"

leggi anche

Intervento per Muldur: tutti gli infortunati

Per Under si tratterebbe di un ritorno in Italia dopo le tre stagioni, dal 2017 al 2020, con la maglia della Roma. Malinovskyi, invece, si trasferirebbe in Ligue 1 dopo 129 presenze, 29 gol e 27 assist con la maglia nerazzurra. Nel pomeriggio di giovedì Roksana Malinovska, moglie dell'ucraino, ha pubblicato su Instagram una storia - successivamente eliminata - nella quale parlava del futuro del marito: "Ragazzi, la nostra casa a Bergamo l'abbiamo comprata già 2 anni fa. Solo adesso è finita e noi ci siamo trasferiti. Piano piano finisco con le scatole. Bergamo è la nostra casa, non ne abbiamo un'altra, però il calcio e la vita sono due cose unite. Per me non c’è niente di più importante della famiglia e della carriera di Ruslan. Se non può rimanere all'Atalanta, deve trovare un’altra soluzione. Certo che per noi sarebbe un gran peccato, però è questa la vita da calciatore. Deve pensare al suo futuro da calciatore professionista".