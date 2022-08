Napoli, è arrivato Ndombele: visite in corso

È iniziata l'avventura con il Napoli di Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese, proveniente dal Tottenham, è a Villa Stuart dove sta svolgendo le visite mediche. Ndombele si trasferisce in Italia in prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto a 32,5 milioni

