Udinese, caccia all'erede di Soppy: idea Bellerin

Dopo la cessione di Soppy all'Atalanta, l' Udinese ha iniziato a sondare il mercato per cercare il sostituto del difensore classe 2002. Tra le idee dei friulani c'è anche una suggestione che porta il nome di Hector Bellerin . Il terzino spagnolo, classe 1995, ha ancora un anno di contratto con l'Arsenal ed è rientrato a Londra dopo il prestito al Betis Siviglia. Tuttavia, Bellerin non rientra nei piani di Arteta e l'Udinese vuole provare a portarlo in Italia.

I numeri di Bellerin

Bellerin rappresenterebbe un rinforzo d'esperienza per la squadra di Andrea Sottil. Il 27enne catalano, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona prima della cessione all'Arsenal, vanta 239 presenze con i Gunners, di cui 37 tra Champions ed Europa League. Nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Betis, collezionando 2.562 minuti in campo in 32 partite.