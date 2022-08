La Fiorentina valuta tre nomi per il centrocampo: oltre a Bajrami e Kokcu, nelle ultime ore ci sono stati dei contatti per Barak del Verona. Il club viola vorrebbe provare a prendere il ceco in prestito, ma potrebbe non essere l'unico movimento di mercato: in caso di qualificazione alla fase a gironi di Conference League, Commisso potrebbe regalare a Italiano un altro difensore

L'inizio di stagione è stato più che positivo, con la vittoria all'esordio in campionato contro la Cremonese e il successo nell'andata dei playoff di Conference League contro il Twente. Adesso la Fiorentina punta a rinforzarsi ulteriormente sul mercato. Diverse le soluzioni monitorate dalla società viola, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Oltre ai profili già seguiti da tempo come Bajrami e Kokcu, nelle ultime ore ci sono stati dei contatti con l'Hellas Verona, soprattutto tramite degli intermediari, per Antonin Barak. Il centrocampista ceco classe '94, grande protagonista in gialloblù nella passata stagione con 11 gol e 4 assist in Serie A, piace al club del presidente Commisso, che lavora per prelevarlo in prestito.