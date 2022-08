I Red Devils hanno annunciato l'accordo con il Real per il trasferimento del centrocampista brasiliano classe 1992: operazione da 60 milioni di sterline più altri 10 di bonus. Per il calciatore contratto di quattro anni con opzione per un'altra stagione

Un colpo di primissimo livello per il centrocampo del Manchester United. Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web, i Red Devils hanno annunciato di aver raggiunto l’accordo con il Real Madrid per l’acquisto di Casemiro: trasferimento che verrà finalizzato dopo che il centrocampista brasiliano classe 1992 avrà sostenuto e superato le visite mediche. Colpo importantissimo per lo United: operazione chiusa tra club per 60 milioni di sterline più ulteriori 10 milioni di bonus (circa 81 milioni di euro), con il giocatore invece accordo di quattro anni con opzione per l’annata successiva con uno stipendio – molto importante, ma non il doppio rispetto a quanto percepiva al Real – tra i più alti tra quelli percepiti tra i calciatori dello United.