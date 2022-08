Roma, rinnovo Zaniolo: a settembre l'incontro

Nella giornata di giovedì c'è stato un contatto a Milano tra Tiago Pinto e Vigorelli, agente del calciatore: incontro interlocutorio, a settembre si entrerà nel vivo per il rinnovo del calciatore giallorosso. La trattativa per il rinnovo di Zaniolo non sarà semplice: la richiesta del classe '99 sarà importante, non inferiore ai 4 milioni più bonus, con la Roma che valuta il cartellino del giocatore tra i 50 e i 60 milioni

