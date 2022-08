Favre: "Cavani e Dieng? Li ritengo interessanti"

Dopo il pareggio maturato domenica scorsa in campionato contro lo Strasburgo, a Lucien Favre, allenatore del Nizza, è stato chiesto in conferenza stampa di Edinson Cavani e Bamba Dieng: "Sono giocatori che ritengo interessanti - ha commentato - ma in questo momento non posso aggiungere nient'altro. Non sono io a lavorare in prima persona alle trattative, posso dire che so molto bene che non è semplice portarle a compimento".