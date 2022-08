Calciomercato, tutte le news e le trattative LIVE

Milan, le ultime sul centrocampo

Il Milan si muove per rinforzare il centrocampo. Il Midtjylland ha rifiutato il rilancio per Onyedika, i rossoneri virano ora su altri nomi. In caso di uscita di Bakayoko le piste sono quelle di Onana del Bordeaux e di Vranckx del Wolfsburg. Per il camerunese del Bordeaux si potrebbe chiudere per una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro, per Vranckx si potrebbe chiudere con il prestito con diritto di riscatto.