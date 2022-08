Calciomercato

Dopo l'ufficialità di Ndombele, arriva anche l'annuncio della firma per il Napoli di Giacomo Raspadori che arriva dal Sassuolo per 35 milioni di euro con la formula del prestito più obbligo di riscatto. Ma non è l'unica ufficialità di oggi. Dall'ultimo fino al primo, ecco tutte le operazioni concluse in questa sessione estiva di calciomercato CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE