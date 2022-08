Acerbi-Inter, c'è l'accordo: chiusura in arrivo

L'Inter è vicina alla conclusione della trattativa con la Lazio per Francesco Acerbi. L'unico tassello mancante per il ritorno del difensore centrale a Milano, questa volta sponda nerazzurra, è l'incastro sulla formula del prestito, da stabilire se oneroso o meno. Inoltre Acerbi dovrà risolvere delle situazioni con il club di Lotito: i biancocelesti, infatti, vorrebbero evitare di pagare gli stipendi di luglio e agosto al calciatore, per poi dargli il via libera al trasferimento. Confermata, invece, la formula: sarà un diritto di riscatto e non obbligo.