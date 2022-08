L'Inter ha bloccato Francesco Acerbi e potrebbe chiudere con il difensore centrale della Lazio in prestito con diritto di riscatto. Ma i nerazzurri vogliono ancora aspettare qualche ora per valutare le alternative: in particolare si cerca di capire se il Chelsea sia disposto a dare in prestito Chalobah

L'Inter è pronta a regalare un difensore a Simone Inzaghi, l'ultimo tassello che manca alla rosa nerazzurra e che andrà a sostituire numericamente Andrea Ranocchia. Da qualche giorno i nerazzurri hanno in pugno Francesco Acerbi, che si trasferirebbe a Milano in prestito con diritto di riscatto. Ma sono ore di riflessione per Marotta e tutta la dirigenza, per capire se il mercato possa regalare delle occasioni last minute. Il nome che piace è sempre quello di Trevoh Chalobah, 23 enne della Sierra Leone. L'Inter aspetta di capire se il Chelsea, proprietario del cartellino del giocatore, sia disposto a cederlo in prestito. Acerbi è vicino ma non ancora chiuso, Chalobah sullo sfondo è un'alternativa che stuzzica e non poco.