Dopo l'incontro con l'agente, i nerazzurri hanno praticamente bloccato Acerbi ma la priorità per la difesa resta Chalobah del Chelsea: attesa per capire se gli inglesi apriranno al prestito

L’Inter continua a lavorare per il nuovo difensore da regalare a Simone Inzaghi da qui a fine mercato. Tra i nomi nell’elenco nerazzurro c’è da tempo anche quello di Francesco Acerbi e in giornata il suo agente, Federico Pastorello, ha incontrato i dirigenti dell’Inter per fare il punto della situazione intorno al futuro del suo assisto. Dopo circa due ore di incontro è stata confermata la disponibilità della Lazio a privarsi del calciatore in prestito con diritto di riscatto, ma allo stesso tempo è emerso che l’Inter – oltre ad Acerbi – sta valutando anche altre opzioni per la difesa. I nerazzurri hanno in pugno – è stato praticamente bloccato – Acerbi ma stanno aspettando prima di affondare.