La società rossonera è al lavoro per blindare il centrocampista, grandissimo protagonista della passata stagione e sempre più centrale nel progetto del club. Gli agenti di Tonali hanno incontrato il Milan e hanno discusso della possibilità di rinnovare il contratto del giocatore fino al 2027. Intanto il Bordeaux non vuole cedere Onana in prestito: per cedere il centrocampista i francesi chiedono una cifra tra i 4 e i 5 milioni di euro

Idee chiare e obiettivi precisi per continuare a costruire il Milan del presente e del futuro: la società rossonera è al lavoro per blindare uno dei suoi gioielli. Nella giornata di martedì 23 agosto, infatti, si è svolto a Casa Milan un primo incontro tra il club e l'entourage di Sandro Tonali. Gli agenti del centrocampista, Giuseppe Riso e Marianna Meccacci, hanno discusso con il Milan del rinnovo del contratto del classe 2000, atualmente in scadenza nel 2026. L'accordo potrebbe essere prolungato di un'ulteriore stagione, fino al 2027, con l'obiettivo di rendere Tonali sempre più centrale nel progetto Milan.

Per Tonali sarebbe il terzo contratto in tre anni Volontà chiara e segnale forte da parte del Milan, che dopo aver prolungato il contratto di Tomori e aver perso a parametro zero nelle ultime sessioni di mercato giocatori come Donnarumma, Calhanoglu, Romagnoli e Kessie, ha deciso di fare con largo anticipo un importante passo in avanti verso Tonali anche per premiarlo dopo l'ultima stagione da protagonista assoluto e dopo che, appena un anno fa, lo stesso giocatore aveva accettato una riduzione dell'ingaggio. Di fatto, se arrivasse questa nuova firma, per Tonali sarebbe il terzo contratto in tre anni in rossonero.