Il Milan sta trattando con il Bordeaux per l'arrivo di Jean Onana, centrocampista centrale classe 2000. Ex compagno di squadra dell'altro acquisto rossonero Adli e nazionale camerunense come il suo omonimo André, nuovo portiere dell'Inter, è stato scelto per sostituire uno dei suoi modelli, Franck Kessie. Il suo più grande idolo però non gioca a calcio

MILAN-ONANA: SI STRINGE