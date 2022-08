La società campana tratta per l'attaccante classe 1993, il nodo è la formula: la Salernitana lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto, il Chelsea al momento vuole inserire l'obbligo

La Salernitana continua la ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Davide Nicola e il nome su cui si sta lavorando è di quelli decisamente importanti. La società campana è infatti in trattativa con il Chelsea per provare ad arrivare a Michy Batshuayi, attaccante belga che lo scorso anno ha realizzato 14 reti in 42 partite con il Besiktas dove ha giocato in prestito. Il nodo al momento è legato alla formula dell’affare: i Blues sono pronti a privarsi dell’attaccante classe 1993 in prestito con obbligo di riscatto, mentre la Salernitana vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto.