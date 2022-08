Michy Batshuayi ha dato apertura alla Salernitana . L'attaccante di proprietà del Chelsea , che nell'ultimo anno ha giocato in prestito al Besiktas, piace al club granata che ora deve trattare sui termini del contratto . Le richieste economiche del belga sono alte , si cerca di arrivare a una soluzione per poi passare a trattare con il Chelsea. Qualora non dovesse andare in porto la trattativa per il classe 1993, le soluzioni alternative sarebbero Piatek , rientrato all'Hertha Berlino dopo il prestito alla Fiorentina, e Dovbyk del Dnipro .

Ottima annata in Turchia: i numeri di Batshuayi

Batshuayi, che ha un contratto con il Chelsea fino al 30 giugno 2023, da due stagioni non rientra nei piani del club inglese. L'ultima stagione giocata con i Blues, infatti, è stata la 2019/20, nella quale è sceso in campo 22 volte e ha realizzato 6 gol. L'anno successivo l'esperienza in prestito al Crystal Palace, con 2 gol e 2 assist in 18 gare di Premier League, mentre nella scorsa stagione il belga ha vissuto un'ottima annata in Turchia con il Besiktas nella quale ha realizzato 14 gol e 5 assist in 33 presenze in SuperLig.