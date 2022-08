Milan Skriniar resta all’Inter nonostante la corte del Paris Saint-Germain. L’ennesima conferma – dopo che il presidente Zhang nei giorni scorsi lo ha tolto dal mercato – arriva dalle parole dell’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta rilasciate ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida tra Inter e Lazio. "La proprietà la settimana scorsa ha esplicitato la volontà di non farsi lusingare dalle richieste del Psg. Skriniar è un elemento molto importante per noi e rimarrà certamente. Milan è un ragazzo per bene, avvieremo quanto prima un dialogo per vincolarlo all'Inter per tanti anni. Sono fiducioso sulla sua serietà, questa velata 'minaccia' di prenderlo a zero da parte del Psg non scardinerà i valori di questo giocatore", ha affermato Marotta.