Dopo il weekend che vedrà le due squadre impegnate nei rispettivi campionati le parti formalizzeranno l'operazione: operazione in prestito con diritto di riscatto (che può trasformarsi in obbligo) da 15 milioni di euro più bonus. Il Psg insiste per Fabian Ruiz del Napoli

Si tinge sempre più di bianconero il futuro di Leandro Paredes. Dopo i contatti positivi dei giorni scorsi tra Juventus e Paris Saint-Germain, l’operazione è ormai in dirittura d’arrivo. I due club sono entrambi impegnati in questo weekend nei rispetti campionati: a gare concluse, le parti avranno un nuovo contatto per formalizzare l’operazione e firmare dunque i documenti per il trasferimento del centrocampista argentino in bianconero. Affare che si chiuderà in prestito con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, da 15 milioni di euro più bonus.